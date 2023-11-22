كلام مُؤثّر جدّاً لنازحة فلسطينيّة: "متنا.. اللي يقول غزة صامدة يكذب" (فيديو)

احنا متنا متنا متنا غزة انهارت غزة انتهت فش غزة نهائياً #غزة انهلكت اللي يقول غزة صامدة كذاب .. هذا الصوت بلا اخراج وبلا فبركة وبلا تزييف انتصارات مكذوبة وبلا مقاطع دبابات ألعاب سوني محروقة هذا الصوت الحقيقي الذي تخفيه حماس و لا يريدون الاخونجيه أن يسمعه أحد ..!! pic.twitter.com/7uwBv45L4C