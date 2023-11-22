مسؤول إسرائيلي يكشف "الموعد الدقيق" لبدء الهدنة

أكد مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الأربعاء، أن بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون في الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.



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ويتطابق هذا الإعلان بشأن موعد وقف إطلاق النار، مع تصريحات للقيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، بينما لم تصدر إسرائيل بعد إعلانا رسميا عن التوقيت.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان، إن الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة" من التوصل إليها، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.





وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزيرالخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لراديو الجيش إن إسرائيل تتوقع استعادة أول رهائن تحررهم حماس من قطاع غزة بموجب الاتفاق، الخميس.

لكن الوزير رفض تأكيد تقرير أفاد أن عملية التبادل ستبدأ في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وينص اتفاق الهدنة على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإطلاق حركة حماس 50 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا، مع إدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية والوقود. (سكاي نيوز)