من الجدّ إلى الأحفاد.. إستشهاد 52 شخصاً من عائلة واحدة

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قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إنّ "52 فردا من عائلة واحدة استشهدوا في يوم واحد، في مخيّم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، خلال غارات إسرائيلية".وأضاف: "لدي قائمة الأسماء"، وأكّد أن "العائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد". (سكاي نيوز)