مسؤول إسرائيليّ بارز يزور دولة عربيّة... ما سيبحثه هناك مهمّ جدّاً

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غادر رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع تل أبيب، متّجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ برنياع غادر إلى قطر للتوقيع على صفقة التبادل مع "حماس".من جهته، ذكر موقع "واللا" العبري أن برنياع سيجتمع برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين آخرين لبحث التفاصيل النهائية للصفقة.وأشار الموقع إلى أن زيارة برنياع إلى الدوحة تشير إلى أنه لا تزال هناك إجراءات يجب الاتفاق عليها في ما يتعلق بآلية تنفيذ الصفقة والإجراءات الميدانية لإطلاق سراح الرهائن، وموعد بدء وقف إطلاق النار.وأوضحت أن المحادثات في قطر تظهر أنه على الرغم من موافقة كافة الأطراف على الاتفاق، لا تزال هناك نهايات مفتوحة وإسرائيل تريد التأكد من تنفيذ الاتفاق فعليا. (روسيا اليوم)