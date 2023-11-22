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عربي-دولي

جماعة الحوثي تعلن عن استهداف مواقع عسكرية في إيلات بدفعة صاروخية

Lebanon 24
22-11-2023 | 14:18
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أعلنت جماعة الحوثي مساء الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة إيلات بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مساء الأربعاء، "إن القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية مختلفة في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".
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وأكد العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ "كروز" بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، إن طائرة حربية اعترضت صاروخ "كروز" خارج الحدود الإسرايلية.

وفي نفس السياق أفادت الخدمة الصحفية للجبهة الداخلية بأنه لا يوجد أي تهديد لسكان إيلات حيث انطلق في الساعة 16:04 إنذار بتهديد جوي بسبب احتمال اختراق طائرة معادية للأجواء.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه حماس وتل أبيب التوصل لاتفاق مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية يتضمن تبادلا محدودا للأسرى.

هذا، وتجاوزت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة الـ 14000 شخص بينهم أكثر من 6000 طفل وقرابة 4000 امرأة، بعد 47 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 جنديا إسرائيليا.
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