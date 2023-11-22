رئيسي: عملية "طوفان الأقصى" أدى إلى هزيمة عسكرية لإسرائيل

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنَّ عملية طوفان الأقصى أدت الى هزيمة عسكرية واستخباراتية لإسرائيل، مشيراً إلى أنه "بعد أحداث 7 تشرين الأول الماضي، إنهار الكيان الإسرائيلي تماماً في حين أن الأميركيين هم من جعلوه يعودُ إلى الحياة".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة "المنار"، اليوم الأربعاء، رأى رئيسي أن "إسرائيل لم تُحقق أي إنتصارٍ في غزة"، معتبراً أن "عملية طوفان الأقصى غيّرت كافة المُعادلات وأصبحت القضية الفلسطينية قضية العالم".

ووصف الرئيس الإيراني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المُجرم"، داعياً إلى مُحاكمته، وقال: "إن نتنياهو هو أول ضحية لعملية طوفان الأقصى، لذلك يريدُ وأفراد حكومته إستمرار الحرب".

وإذ أكّد أن "إيران تدعمُ المقاومة لأنها حق مشروع وهي قضية إنسانية"، شدّد رئيسي على أن "أي دولة تُساعد الكيان الإسرائيلي هي شريكة في جرائمه".







