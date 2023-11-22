رغم الهدنة نتنياهو يشدد على مواصلة الحرب للقضاء على حماس

في ظل الإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على مواصلة الحرب التي تخوضها إسرائيل حتى تحرير جميع المختطفين، والقضاء على تهديد حركة "حماس".

Advertisement

كلام نتنياهو جاء خلال مؤتمر صحفي، قال فيه "أخبرت بايدن أننا بعد الهدنة سنعود لالتزاماتنا بخصوص تدمير حماس".

وأضاف: " منذ بداية الحرب ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين" مشيراً إلى أن "الضغط العسكري على حماس مقرونا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن".

وتابع نتنياهو أنه سيُسمَح لـ"الصليب الأحمر" بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة، إلا أنه رغم ذلك، الحرب مستمرة حتى تدمير حماس، وقطاع غزة لن يشكّل تهديداً لإسرائيل بعد الآن".

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل تعمل على تفكيك حماس ككيان وكقيادة ونضربها يومياً وحماس لا تفهم إلا لغة القوة"، زاعماً أن إنجازات القوات الإسرائيلي في المعارك ساهمت في التوصل لاتفاق تبادل الرهائن".

وأضاف: "أنا سعيد لأننا سنفرج عن مخطوفين في الأيام المقبلة وملتزمون بإعادة جميع المخطوفين".

وحول الاتفاق النهائي حول الهدنة وصفقة التبادل قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل اتخذت قراراً صعباً بالموافقة على صفقة التبادل وسنبذل كل جهد لإعادة المخطوفين".

وهدد حماس واصفاً الإسرائيليين بأنهم شعب صبور لا ينظر بمعيار اليوم بل بمعيار الأبد، في إشارة منه على الهدنة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس، والتي تتضمن الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلي مقابل تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأضاف مهدداً حزب الله: "على الحزب أن يدرك أن ما جرى في غزة يمكن أن يحدث في بيروت".

وتم الإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية قطرية مع الولايات المتحدة الأميركية، ستدخل حيز التنفيذ غداً الخميس وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.





