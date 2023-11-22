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عربي-دولي

بايدن أكّد للسيسي رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزّة إلى مصر

Lebanon 24
22-11-2023 | 17:43
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قالت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، شكر نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، على الدور المصري في الوساطة للتوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات.
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وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، ثمّن الرئيس الأميركي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد بايدن خلال الاتصال على رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصريةبا.
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