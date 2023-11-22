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عربي-دولي

حاكمة نيويورك: لا مؤشّرات على عمل إرهابي في انفجار سيارة على الحدود مع كندا

Lebanon 24
22-11-2023 | 18:08
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أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية أمس الأربعاء أنّ "لا مؤشّرات على عمل إرهابي في انفجار سيارة عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا، في حادثة مروّعة أسفرت عن مقتل شخصين كانا في السيارة.
وقالت الحاكمة كيثي هوتشول في مؤتمر صحافي إنّه "لا مؤشّر في الوقت الحالي على أنّ هذا كان عملاً إرهابياً"، مضيفة: "لقد كانت حادثة مروّعة وتحطّماً وانفجاراً. لكن في الوقت الحالي لا صلة إرهابية معروفة".
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