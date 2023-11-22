قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

Advertisement

جدّدت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأربعاء، قصفها العنيف على مناطق واسعة شمال غزة ووسطه وجنوبه، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة سويدان قرب مستشفى "اليمن السعيد" في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين دون تمكن مركبات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.وأضافت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت طواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لاهيا السكني، في محاولة منهم مساعدة المواطنين بعد تعرض منازل في المشروع لقصف من المدفعية الإسرائيلية.