في اليوم الـ 48.. هدنة غزة تأجلت ونتنياهو يؤكد: الحرب مستمرة حتى "تدمير" حماس

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في اليوم الـ 48 على الحرب في غزة، أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس الأربعاء ألا وقفاً لإطلاق النار قبل يوم الجمعة، ولا حتى إطلاق سراح لمحتجزين في غزة.وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مساء الأربعاء، إنه لن يتم إطلاق سراح أي من الأسرى المحتجزين في غزة قبل الجمعة، فيما كان من المنتظر بدء سريان الهدنة وانطلاق أولى عمليات الإفراج الخميس.وأفاد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وإقليميون، بأن عملية الإفراج المقررة عن 50 أسيراً محتجزين في غزة إلى جانب 150 سجينا فلسطينيا ووقف القتال قد تأجلت قبل ساعات من الموعد المقرر أن يبدأ يوم الخميس.وكشفوا أن هذا التأخير لمدة يوم على الأقل، يرتبط بقائمة الأسماء التي قدمتها حركة حماس للمسؤولين الإسرائيليينإلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في غزة مستمرة حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في "تدمير" حركة حماس وإعادة المحتجزين وإزالة أي تهديد يشكله القطاع.وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس "لقد حددنا أهداف الحرب بوضوح وهي القضاء على حماس، وإطلاق سراح الرهائن، وأن نكون متأكدين أنه في اليوم التالي للحرب لن تشكل حماس تهديدا لإسرائيل".وأشار إلى أن التوصل لاتفاق تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة في غزة هو نتاج "الضغط العسكري الهائل والمستمر والضغط الدبلوماسي"، لافتا إلى أن الصفقة تشمل زيارة الصليب الأحمر لبقية المحتجزين لدى حماس وتزويدهم بالأدوية اللازمة.غير أن رئيس الوزراء أكد على التزام إسرائيل بالعودة إلى القتال، وقال إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها ستستمر في عملياتها بعد انتهاء الهدنة. كما شدد على أن أي خطة تبادل في المستقبل لن تشمل إطلاق سراح فلسطينيين "متهمين بتنفيذ عمليات قتل لإسرائيليين".إسرائيل أمامها "حرب طويلة"كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الأربعاء إن إسرائيل أمامها "حرب طويلة" في قطاع غزة، مؤكدا تمسكها بالقضاء على حركة حماس. وذكر هغاري في مؤتمر صحفي أنه لا علم لديه بتوقيت بدء سريان الهدنة التي أعلنت إسرائيل وحماس اليوم التوصل إلى اتفاق بشأنها، مكتفيا بالقول إنه يجري العمل على إتمام تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.غارات على القطاعميدانيا، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة قبل بدء سريان الهدنة مع حماس. وفي آخر التطورات أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة تركزت في جنوبه.وذكرت أن أربعة أشخاص استشهدوا في قصف شنه الطيران الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بحسب الوكالة. وقالت إن عشرات لاقوا حتفهم في غارات على عدة منازل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.وأشارت إلى أن جنوب القطاع يتعرض لقصف جوي مكثف بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.(وكالات)