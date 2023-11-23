توقيف المستشار السابق لأوباما بتهمة إرتكاب جريمة كراهية بحق عربي مسلم يعمل في نيويورك

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بعد ساعات على إنتشار الفيديو الخاص بمستشار اوباما السابق ستيوارت سيلدويتز‬ وهو يتهجم كلامياً على شاب مصري يعمل في مطعم حلال متنقل ، متهماُ إياه بالإرهاب والإنحراف الجنسي، قامت شرطة ‫نيويورك‬ بتوقيف المسؤول الحكومي السابق على خلفية التحرش، وإرتكاب جريمة كراهية وإثارة الخوف في مكان العمل.‏الحادثة العنصرية التي إنتشرت على وسائل التواصل، بدأت بمقاطع فيديو ، يظهر فيهاسيلدويتز‬ وهو يوجه كمية من الإساءات للشاب المصري ويدعى محمد حسين، بما في ذلك وصفه بـ"الإرهابي والجاهل" .‏ الشاب قرر مقاضاة المسؤول الحكومي السابق بتهم "التحرش وإستخدام خطاب الكراهية والتخويف في مكان العمل.