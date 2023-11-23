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عربي-دولي

بسبب اثارة الكراهية ضد الفلسطينيين... شرطة نيويورك توقف مسؤولا سابقا في إدارة أوباما

Lebanon 24
23-11-2023 | 00:12
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افادت صحيفة "نيويورك بوست" بتوقيف مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي الـ44 باراك أوباما بعد تداول فيديو يطلق فيها عبارات معادية للفلسطينيين.
 
 
وقامت الشرطة بتوقيف ستوارت سيلدويتز، نائب المدير السابق في مكتب شؤون إسرائيل والفلسطينيين في الخارجية الأميركية خلال الفترة بين 1999 و2003، الذي عمل كذلك في مجلس الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس أوباما، على إثر تداول فيديوهات له، يتحدث فيها مع بائع من أصول عربية في الشارع.
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وفي حديثه مع البائع أطلق سيلدويتز عبارات مهينة للبائع ومعادية للفلسطينيين والإسلام.
 
 
وعلى إثر تداول الفيديوهات للمسؤول السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة Gotham Government Relations عن وقف تعاونها مع سيلدويتز.
 
 
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن البائع المدعو إسلام مصطفى، قوله انه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد سيلدويتز بتهمة إثارة الكراهية. (RT)
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