مدمرة أميركية تحبط هجوما حوثيا في البحر الأحمر.. إليكم التفاصيل

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية ان المدمرة توماس هندر أسقطت عدة طائرات مسيرة هجومية انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فجر اليوم الخميس.وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أنه تم إسقاط المسيرات بينما كانت المدمرة الأميركية تقوم بدورية في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية إنه لم تلحق أضرار بالمدمرة ولم تسجل إصابات في صفوف طاقمها.وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إطلاق صواريخ على أهداف عسكرية إسرائيلية في إيلات.وأضاف سريع في بيان على منصة إكس أن الحركة أطلقت "دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش (إيلات)". وتابع سريع أن جماعته ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف "العدوان" الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل. ولم يذكر الجيش أي تفاصيل بشأن حدوث إصابات أو أضرار.(العربية)