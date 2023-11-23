FBI: الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) أن الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا، وأنه لم يعثر على أي أثر للمتفجرات في مكان الحادث.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، أوردته وكالة "نوفوستي": "لم تسفر أعمال البحث في مكان الحادث عن العثور على أي متفجرات ولم تظهر أي صلة بين الحادث والإرهاب".

Advertisement

أضاف البيان: "ان المكتب أنهى أعمال التحقيق ونقل القضية حول الحادث إلى الشرطة المحلية كحادث مروري".

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كيتي هوكول: "إن السلطات الأميركية لا تملك أي أدلة على أن انفجار السيارة على الجسر أمس الأربعاء، كان عملا إرهابيا".

وانفجرت سيارة بعد ظهر أمس الأربعاء على الجسر الحدودي فوق شلالات نياغرا، ما أسفر عن مقتل شخصين بحسب التقارير الأولية.