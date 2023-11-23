لقد أدى قطع الغذاء والماء والوقود المفروض على غزة إلى خلق ظروف مزرية للفلسطينيين هناك خلال الأسابيع الستة الماضية فقط.

وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "إن المساعدات القليلة التي تم السماح بدخولها تحت الضغط الدولي ليست كافية لإعالة السكان المدنيين. ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، فإن 10% فقط من المواد الغذائية الضرورية تدخل إلى قطاع غزة، ويواجه الناس هناك الآن "احتمالاً فورياً للمجاعة". ويحذر برنامج الأغذية العالمي أيضاً من أن "البنية التحتية الغذائية في غزة لم تعد صالحة للعمل"، وأن القليل من الطعام المتوفر يتم بيعه بأسعار متضخمة ولا يمكن استخدام الكثير منه لأن الناس ليس لديهم الوسائل لطهيه. هناك كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا في غزة. لا يتضور الناس جوعا فحسب، بل يتم حظر الطعام عنهم، وهذا يحدث بدعم من الحكومة الأميركية".

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وتابع الموقع، "تقول هيومن رايتس ووتش وعلماء القانون إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب من خلال شن "حرب مجاعة" ضد المدنيين في غزة. وبقدر ما تستمر واشنطن في مساعدة الحملة العسكرية الإسرائيلية والحصار، بقدر ما تساعد في تمكينها. إن الكميات الضئيلة من المساعدات الإنسانية التي تتباهى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتسهيلها هي مجرد قطرة في دلو مما يحتاجه السكان، وبالمعدلات الحالية لا يمكنها تجنب خسائر واسعة النطاق في أرواح الأبرياء. إن الحاجة إلى وقف إطلاق النار وجهود الإغاثة الطارئة أمر لا يمكن إنكاره، كما أن مقاومة واشنطن له قد تكون حكماً محتملاً بالإعدام على آلاف الأشخاص".

وأضاف الموقع، "لقد تم استخدام المجاعة كسلاح بشكل متكرر ومثير للقلق في العديد من الصراعات على مدى العقد الماضي من سوريا واليمن إلى تيغراي وجنوب السودان. وتستخدم الحكومات عادةً الحرب الاقتصادية والحصار المادي لتحقيق أهدافها. ويشمل الحصار الحالي المفروض على غزة إغلاق اقتصاد القطاع بشكل فعال وقطعه عن الإمدادات الخارجية. إن التجويع القسري للسكان المدنيين هو شكل من أشكال العقاب الجماعي، وعلى إسرائيل الالتزام بموجب اتفاقية جنيف الرابعة "بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان". ومن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تفي بهذا الالتزام، إنما تقوم بالعكس".

وبحسب الموقع، "ليس من المستغرب أن بايدن لم يكن لديه أي شيء جدي ليقوله حول أي من هذا في مقالته الأخيرة في صحيفة واشنطن بوست، واعترف بأن العديد من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في الحرب، لكنه لم يذكر شيئا عن المسؤولين عن قتلهم. ربما تكون إدارة بايدن "دعت إلى احترام القانون الإنساني الدولي"، لكنها لا تعمل على احترامه ولا تحاسب المخالفين. وقد رفض الرئيس مرة أخرى خيار وقف إطلاق النار: "طالما أن حماس تتمسك بأيديولوجيتها التدميرية، فإن وقف إطلاق النار لن يحقق السلام". واللافت أنه لم يأخذ على محمل الجد العواقب المدمرة التي سيتركها السماح باستمرار الحرب على كافة الأطراف. لا أحد يتخيل أن وقف إطلاق النار سيحل الصراع أو يخلق على الفور الظروف الملائمة لتسوية دائمة، لكنه ضروري لحماية حياة وصحة الملايين من الناس الذين يواجهون الموت بسبب الجوع والمرض والصراع".

وتابع الموقع، "كما أوضحت العالمة السياسية سارة باركنسون في مجلة "Foreign Affairs" الأميركية، فإن "وقف إطلاق النار هو السياسة الوحيدة المعقولة سياسياً والمعززة للأمن والتي يمكن الدفاع عنها أخلاقياً، خاصة إذا كان لدى واشنطن أي أمل في البقاء لاعباً محترماً في الشرق الأوسط". إن معارضة وقف إطلاق النار في هذه الحرب تشكل خطأً استراتيجياً وأخلاقياً عميقاً سيكلف الولايات المتحدة غالياً في الأشهر والسنوات المقبلة. ويشدد بايدن على أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن الدفاع عن النفس لا يمنح الدولة الحق غير المحدود لفعل أي شيء تريده".

وأضاف الموقع، "إذا كانت هذه الحرب تحدث في أي مكان آخر تقريبًا، وإذا لم تكن تتعلق بدولة صديقة للولايات المتحدة، فمن المحتمل جدًا أن تصر حكومتنا على ضرورة وقف إطلاق النار وسيكرر المسؤولون الأميركيون أنه لا يوجد حل عسكري. فقط عندما تقاتل الولايات المتحدة أو حكومة تدعمها الولايات المتحدة، لا ترى واشنطن أي فائدة في الالتزام بالقانون الدولي. ولسوء الحظ، يبدو أن الولايات المتحدة هي الأقل اهتمامًا بوقف الحروب التي تتمتع بنفوذ كبير عليها، وهي الأعلى صوتًا في المطالبة بوقف إطلاق النار في الحروب التي يكون لها فيها نفوذ ضئيل أو معدوم. وإذا كان الملايين من الناس يواجهون تهديداً مباشراً بالمجاعة في صراع آخر، فإن الولايات المتحدة تناشد المتحاربين إلقاء أسلحتهم وبذل كل ما في وسعهم لتسهيل إيصال المساعدات. وهذا هو بالضبط ما يجب على حكومتنا أن تفعله الآن في هذه الحرب".

وختم الموقع، "إن الآثار الضارة لشن هذه الحرب هي بالفعل أكبر من أن تبرر الاستمرار فيها، وسوف تزداد سوءًا كلما طال السماح لهذه الحرب بالاستمرار".