يضم مطبخا وقاعة اجتماعات مكيفة.. إسرائيل تعرض نفقا أسفل مستشفى الشفاء (فيديو)

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عرض الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نفقا محصنا قرب مستشفى الشفاء في غزة، يضم دورة مياه ومطبخا وقاعة اجتماعات مكيفة، قائلا إنه كان مركز قيادة لمقاتلي حركة حماس.ويمكن الوصول إلى مدخل النفق الذي يبلغ ارتفاعه نحو مترين من خلال فتحة خارجية في أرض مجمع المستشفى، الذي كان مكتظا ذات يوم بعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، قبل إجبارهم على الرحيل.وقال إيلاد تسوري، وهو قائد فرقة مدرعات إسرائيلية اكتشفت النفق: "هذه هي الطريقة التي نجوا بها لأنهم يستخدمون المستشفى درعا بشريا يحميهم. وهنا يمكنهم البقاء لفترة طويلة. هناك غرفة مكيفة بالداخل".