Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

Lebanon 24
23-11-2023 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1133512-638363288818794727.jpeg
Doc-P-1133512-638363288818794727.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الأقسام في مستشفى الشفاء بغزة خالد أبو سمرة في حديث لوكالة "فرانس برس" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير المستشفى، وعددا من كبار الأطباء اليوم الخميس.


واقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد معارك عنيفة في محيطه وقال إنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" تعود لحركة "حماس".
Advertisement

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري: "لدينا الدليل على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية بما يتنافى والقوانين الدولية".

وأصدرت "حماس" التي نفت مرارا استخدام المستشفى في عمليات عسكرية بيانا وصفت فيه الادعاءات الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد".  (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-11-23
05:24 | 2023-11-23
05:16 | 2023-11-23
04:50 | 2023-11-23
04:46 | 2023-11-23
04:21 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24