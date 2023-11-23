الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

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أعلن رئيس الأقسام في مستشفى الشفاء بغزة خالد أبو سمرة في حديث لوكالة "فرانس برس" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير المستشفى، وعددا من كبار الأطباء اليوم الخميس.واقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد معارك عنيفة في محيطه وقال إنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" تعود لحركة "حماس".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري: "لدينا الدليل على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية بما يتنافى والقوانين الدولية".وأصدرت "حماس" التي نفت مرارا استخدام المستشفى في عمليات عسكرية بيانا وصفت فيه الادعاءات الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد". (روسيا اليوم)