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الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا من داخل سيارة إسعاف (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2023 | 02:21
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة اعتقال الجيش الإسرائيلي مصابا من داخل سيارة إسعاف في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
 
ويظهر المصاب داخل سيارة الإسعاف وبجانبه جندي إسرائيلي يجري اتصالا، كما يحيط بالسيارة مجموعة من الجنود المسلحين.


وفي نهاية الفيديو يتقرر إنزال المصاب من سيارة الإسعاف، ويتم جر النقالة التي وضع عليها باتجاه عربة تابعة للجيش الإسرائيلي.
 
وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، فجر الخميس، عمليات اقتحام نفذتها قوات إسرائيلية، واشتباكات عنيفة بعد تصدي الفلسطينيين لها.
 
 
ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول الماضي، قتل أكثر من 200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، حسبما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية. (سكاي نيوز)
 
 
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