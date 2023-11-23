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"الأعنف منذ بدء الحرب".. إطلاق حوالي 50 صاروخا من لبنان تجاه اسرائيل

Lebanon 24
23-11-2023 | 03:58
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تشهد مناطق شمالي إسرائيلي، الخميس، قصفا مكثفا مصدره الأراضي اللبنانية، في استمرار للتوترات بالمنطقة الحدودية بين البلدين.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه "الأعنف منذ بداية الحرب"، مشيرة إلى "إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى".
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وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله، منذ شنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول هجوما غير المسبوق على إسرائيل.
 
والخميس أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله استقبل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور لبنان.

وقال بيان للحزب إن المسؤولين استعرضا "آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة، والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". (سكاي نيوز عربية) 
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