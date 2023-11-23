على الرغم من الفظائع التي تشهدها غزة، فإن الحرب على أوكرانيا تحمل أهمية أعظم كثيراً بالنسبة لأمن الغرب وازدهاره في المستقبل. إذا عدنا بالزمن خطوة إلى الوراء، فمن الواضح أن احتمال نشوب حرب نووية واتجاه قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو الغرب هو ما يتطلب من الغرب أقصى قدر من الاهتمام.

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وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "نعم، هناك خطر أن تقوم الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في الشرق الأوسط بالتهديد بشن هجمات في الدول الغربية، لكن هذه الهجمات ستكون محدودة، وتفتقر إلى القدرات التي يرغب بوتين بشدة في تجربتها في أوكرانيا، كما أنه ليس لدى هذه الجماعات القدرة على إرسال رؤوس حربية نووية استراتيجية فتاكة في الجو".

وتابعت الصحيفة، "مع ذلك، فمن الواضح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدأ يشعر بالغضب بسبب انشغال الغرب بشؤون أخرى، فبعد 20 شهراً من الحرب المتواصلة، تُظهر عمليات الإقالة الأخيرة للجنرالات ومسؤولي الأمن إحباطاً عميقاً إزاء حالة الحرب. وفي الحقيقة، بدأت إمدادات الأسلحة والذخائر الغربية تجف، ويبدو أنها يتم تحويلها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد تكون الانتخابات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العام المقبل مصيرية في ما يتعلق باستمرار تدفق الأسلحة".

وأضافت الصحيفة، "في المقابل، تتجه روسيا نحو "حرب شاملة". وفي الحقيقة، قد يتجاوز الإنفاق العسكري بسهولة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. إن الكرملين على استعداد لإرسال شبابه إلى الجبهة في دونباس، في حين يتجاوز متوسط أعمار الجنود الأوكرانيين في الجبهة الأربعين. وبطبيعة الحال، لا يواجه بوتين خطر خسارة "الانتخابات" في العام المقبل، وهذا الأمر يصب في مصلحته، وزيلينسكي يعرف ذلك".

ورأت الصحيفة أنه "لم يكن أحد يعتقد أن الأعداد الصافية للجنود في القرن الحادي والعشرين ستكون ذات أهمية كما كانت في مطلع القرن العشرين. وبحسب ما ورد، فقدت روسيا أكثر من 300 ألف جندي خلال العشرين شهرًا من هذه الحرب. ومع ذلك، فإن بوتين لن يتأثر بالعواقب السياسية المترتبة على هذا التدمير الشامل لمستقبل روسيا. وتسمح حرب المواقع للروس بمواصلة إرسال جنود لم يكملوا تدريباتهم إلى الخنادق، ولا يحتاجون إلا إلى حمل السلاح وإطلاق النار. ومن ناحية أخرى، لا يوجد في أوكرانيا مناطق تدريب آمنة لمجنديها".

وبحسب الصحيفة، "تمثل طلب زيلينسكي المستمر في الحصول على أسلحة جديدة من أجل إحداث تغيير جذري. وفي المقام الأول من الأهمية، يتعين على الغرب أن يدرك أن الأحداث الجارية في أوروبا هي التي ستحدد مصيره بشكل أكبر بكثير من الأحداث الجارية في شرق البحر الأبيض المتوسط. لذلك، عليه أن يمنح أوكرانيا كل ما تحتاجه لتحقيق الفوز، وإلا فالخسارة هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً".