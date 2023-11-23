Advertisement

عربي-دولي

كاميرون يزور الشرق الأوسط في هذا التاريخ

Lebanon 24
23-11-2023 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1133568-638363362707343416.jpg
Doc-P-1133568-638363362707343416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة Politico بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط اليوم الخميس، حيث سيلتقي بزعماء إسرائيل وفلسطين.


وقالت الصحيفة: "سيصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس بزيارة إلى الشرق الأوسط سيلتقي خلالها زعماء إسرائيل وفلسطين".
Advertisement
ووصل الوفد المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى لندن مؤخرا لبحث التعاون في تسوية الأزمة في إسرائيل وقطاع غزة. وتأتي هذه الزيارة بعد أن توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق حول الإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال القتالية. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-11-23
07:49 | 2023-11-23
07:46 | 2023-11-23
07:36 | 2023-11-23
07:15 | 2023-11-23
07:02 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24