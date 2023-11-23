موسكو ساعدتها.. بيونغ يانغ تنجح في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس ووضعه في المدار

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أعلنت الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية نجحت في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري ووضعه في المدار، معتبرة أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكد بيونغ يانغ.وبحسب الاستخبارات الكورية الجنوبية فإن روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق القمر ووضعه في المدار بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونغيانغ.ونقل النائب يو سانغ بوم عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية، إن "جهاز الاستخبارات الوطنية يعتقد أن عملية إطلاق قمر التجسس الاصطناعي كانت ناجحة وأن القمر وضع في مسار مداري".وأضاف يو أن الاستخبارات أبلغت النواب أيضا بأنه "بعد القمة التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سبتمبر، قدم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلقة بإطلاق القمرين الاصطناعيين الأول والثاني. روسيا حللت هذه البيانات وأبلغت الشمال بما خلصت إليه تحليلاتها".وكانت بيونغيانغ أكدت أمس الأربعاء، أن القمر الاصطناعي وضع في المدار وأن كيم اطلع على صور التقطها هذا القمر لقواعد عسكرية أميركية في غوام.(سكاي نيوز)