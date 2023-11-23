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عربي-دولي

بشأن "العالقين"... إعلان مهم من السفارة الفلسطينية في القاهرة

Lebanon 24
23-11-2023 | 05:24
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أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن مصر أبلغتها بإمكانية عودة المواطنين الفلسطينيين العالقين في محافظة شمال سيناء إلى قطاع غزة طوعيا، الجمعة.

وأضافت السفارة أن "السلطات المصرية أكدت على أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات مصر طوعيا من يوم السبت فصاعدا".
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وتلعب مصر دورا فاعلا خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس، وتمكنت بجهود مشتركة مع قطر والولايات المتحدة من التوصل لاتفاق الهدنة وتبادل الرهائن المتوقع بدء تنفيذه الجمعة.

وتعتبر مصر مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة "خطا أحمر".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو إعادة رسم حدود غزة.

وحسب إعلان البيت الأبيض، فإن بايدن أبلغ السيسي أيضا أن غزة "لا يمكن أن تظل ملاذا لحركة حماس"، مؤكدا "التزامه بإقامة دولة فلسطينية، واعترافه بدور مصر الأساسي في تهيئة الظروف لتحقيق هذه النتيجة".
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