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بعد 40 يوماً من الحرب على غزة... الرئيس الإيراني: العدو قد هُزم

Lebanon 24
23-11-2023 | 05:38
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اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إسرائيل "لم تحقق أيا من أهدافها خلال القصف المستمر منذ أسابيع على قطاع غزة".

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيسي قوله إنه "إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يوما من الحرب، فهو أن العدو قد هُزم".
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وأضاف: "مع وقف إطلاق النار المؤقت، يجب أن نقول إن الشعب الفلسطيني والمقاومة حققا انتصارا كبيرا".

وأضاف الرئيس الإيراني أنه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، أعلنت أنها "ستحتل غزة وتدمر المقاومة، لكنها لم تحقق أيا من هذين الهدفين".

واتهم مجددا "الولايات المتحدة والغرب بدعم الإسرائيليين بكل قوتهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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