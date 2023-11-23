إسرائيل تعتقل مدير مستشفى الشفاء وعدداً من الكادر الطبي

اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس مدير مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بحسب ما قاله رئيس الأقسام في المستشفى في حديث لوكالة "فرانس برس".

وقال خالد أبو سمرة رئيس الأقسام في المستشفى إنه "تم اعتقال الطبيب محمد أبو سلمية مع عدد من كبار الأطباء الآخرين".

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واقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد معارك عنيفة في محيطه وقال إنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" تعود لحركة "حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري: "لدينا الدليل على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية بما يتنافى والقوانين الدولية".

وأصدرت "حماس" التي نفت مراراً استخدام المستشفى في عمليات عسكرية بياناً وصفت فيه الادعاءات الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد".

من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة، وأنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.

وأشار تحليل بصحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء "فشلت في إثبات رواية أن "حماس" كانت تستخدم المجمع الطبي كمركز لقيادة عملياتها".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد اليوم الخميس لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» لتبادل الأسرى، لكن تم تأجيله إلى يوم غد الجمعة.

وسبق أن نشر الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه المستشفيات الأسبوع الماضي صوراً قال إنها أنفاق كانت تستخدمها حركة حماس، بعدم عثر على جثة إحدى الأسيرات بالقرب من النفق.





