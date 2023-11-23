Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعتقل مدير مستشفى الشفاء وعدداً من الكادر الطبي

Lebanon 24
23-11-2023 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1133585-638363401550264415.jpeg
Doc-P-1133585-638363401550264415.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس مدير مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بحسب ما قاله رئيس الأقسام في المستشفى في حديث لوكالة "فرانس برس".
وقال خالد أبو سمرة رئيس الأقسام في المستشفى إنه "تم اعتقال الطبيب محمد أبو سلمية مع عدد من كبار الأطباء الآخرين".
Advertisement
واقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد معارك عنيفة في محيطه وقال إنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" تعود لحركة "حماس".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري: "لدينا الدليل على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية بما يتنافى والقوانين الدولية".
وأصدرت "حماس" التي نفت مراراً استخدام المستشفى في عمليات عسكرية بياناً وصفت فيه الادعاءات الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد".
من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة، وأنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.
وأشار تحليل بصحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء "فشلت في إثبات رواية أن "حماس" كانت تستخدم المجمع الطبي كمركز لقيادة عملياتها".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد اليوم الخميس لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» لتبادل الأسرى، لكن تم تأجيله إلى يوم غد الجمعة.
وسبق أن نشر الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه المستشفيات الأسبوع الماضي صوراً قال إنها أنفاق كانت تستخدمها حركة حماس، بعدم عثر على جثة إحدى الأسيرات بالقرب من النفق.


المصدر: 24 - AP - أ.ف.ب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-11-23
07:49 | 2023-11-23
07:46 | 2023-11-23
07:36 | 2023-11-23
07:15 | 2023-11-23
07:02 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24