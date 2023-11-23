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تحذير عاجل من الجيش الإسرائيليّ... ماذا طلب من سكان غزة

Lebanon 24
23-11-2023 | 06:22
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طالب الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة وتحديدا أحياء البلدة القديمة بإخلاء مساكنهم، والتوجه جنوبا.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "إلى سكان مدينة غزة وبالأخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية نحثكم على ضرورة إخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 16:00 مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية، ونحثكم على الإخلاء بشكل عاجل لأن بقائكم هناك خطير".
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وأضاف: "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم ما بين الساعة الـ10:00 وحتى 14:00 بعد الظهر لأغراض إنسانية في منطقة حيي السلام والمنارة في خانيونس".

وتابع البيان: "من أجل سلامتكم يجب البقاء في منطقة جنوب القطاع وتحديدا في المنطقة الإنسانية، نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوباً!". (روسيا اليوم)
 
 
 
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