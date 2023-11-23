تحذير عاجل من الجيش الإسرائيليّ... ماذا طلب من سكان غزة

Advertisement

طالب الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة وتحديدا أحياء البلدة القديمة بإخلاء مساكنهم، والتوجه جنوبا.وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "إلى سكان مدينة غزة وبالأخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية نحثكم على ضرورة إخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 16:00 مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية، ونحثكم على الإخلاء بشكل عاجل لأن بقائكم هناك خطير".وأضاف: "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم ما بين الساعة الـ10:00 وحتى 14:00 بعد الظهر لأغراض إنسانية في منطقة حيي السلام والمنارة في خانيونس".وتابع البيان: "من أجل سلامتكم يجب البقاء في منطقة جنوب القطاع وتحديدا في المنطقة الإنسانية، نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوباً!". (روسيا اليوم)