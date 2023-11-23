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عربي-دولي

مسؤولة بارزة تُثير الجدل... إليكم بالفيديو ما فعلته خلال إجتماع مهمّ

Lebanon 24
23-11-2023 | 06:40
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في لقطة أثارت جدلا، ظهرت عضوة بارزة في مجلس مقاطعة هايلاند الاسكتلندية، وهي تقوم بتنظيف نوافذ منزلها، وذلك خلال اجتماع عمل رسمي.

وكانت العضوة، جلينيس كامبل سنكلير، تشارك عن بُعد في اجتماع افتراضي للجنة مدينة إينفيرنيس، عندما ظهرت وهي تقوم بعملية تنظيف لنوافذ منزلها، بعد أن تركت كاميرا الكمبيوتر في وضع التشغيل.

لكنها سرعان ما انتبهت إلى أنها نست الكاميرا تعمل، لتعود بسرعة لإيقاف تشغيلها.
 
 
وقالت لشبكة "بي بي سي اسكتلندا نيوز": "في معظم الأيام، لا أملك أجزاء من الثانية لنفسي".

وأضافت أنها "توفق" بين أدوارها في مجلس مقاطعة هايلاند، التي تشمل أيضًا كونها رئيسة لجنة الإسكان والممتلكات، وبين الحياة الأسرية المزدحمة.
 
وأثار الفيديو جدلا وردود أفعال متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد مستخدمي منصة "إكس"، قائلا: "يظهر هذا حجم اهتمامها.. صحيح؟"، فيما علق آخر بالقول: "حسنا هذا يسمى بتعدد المهام"، مشيدا بقدرة النساء على القيام بذلك. (الحرة)
 
 
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