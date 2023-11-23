بالتفاصيل هكذا سيُنفذ اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

رغم أن التوصل لاتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة استغرق وقتاً طويلاً، بعد وساطة مصرية قطرية مع الولايات المتحدة الأميركية، يأمل قادة المنطقة الهدنة التي تستمر 4 أيام وتبادل الأسرى والسجناء قاعدة انفراجة يمكن البناء عليها.

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وينص اتفاق الهدنة على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإطلاق حركة حماس 50 أسيراً مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا، مع إدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

ولكن كيف ستستلم إسرائيل الأسرى من حماس؟، هذا التساؤل أجاب عليه شبكة "سي إن إن" الأميركية حسب مصدر مطلع تحدث للقناة.

وفي التفاصيل، ستسلم إسرائيل وحماس كل مساء الصليب الأحمر قائمة بأسماء من سيتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي، بدوره سينقل الصليب الأحمر الرهائن المفرج عنهم من جانب حماس إلى رفح، حيث سيستقبلهم جنود إسرائيليون مدربون تدريبا خاصاً، بحسب ما ذكرته القناة.

وتابعت بأن "الحد الأدنى لعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم كل يوم 10، مقابل وقف تحليق الطائرات من دون طيار فوق غزة لمدة 6 ساعات كل يوم كجزء من الصفقة.

وأضافت أنه عند الاستلام سيتحقق الجنود من هويات الأسرى ومدى تطابقها مع الأسماء الموجودة في قوائمهم، ثم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى المستشفيات في إسرائيل، وهناك ستتمكن عائلاتهم من رؤيتهم.

وبعد تلك الخطوة سيتم التعامل مع أول يومين من إطلاق سراح الأسرى على أنهما "فترة اختبار" للتأكد من نجاح العملية، وبحلول اليوم الثالث، من المتوقع أن تكون هناك مناقشات مكثفة حول المرحلة الثانية المحتملة لإطلاق سراح الأسرى المتبقين، بعد المجموعة الأولية المكونة من 50 أسيراً، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

ويشكل الاتفاق، الذي جاء بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، نقطة مفصلية في الحرب المتواصلة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسقط خلالها أكثر من 14 ألفا من القتلى وما يزيد على 33 ألف جريح، حيث كان من المنتظر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الخميس في حدود العاشرة صباحا، لكن "تفاصيل اللحظات الأخيرة" حالت دون ذلك، وفق ما ذكر مصدر فلسطيني مطلع.

وأوضح المصدر لـ"فرانس برس": "خلال ساعات النهار من اليوم، من المفترض الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأميركيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ"، لكن حسب مصادر متعددة، فإن الاتفاق تأجل حتى يوم غد الجمعة.





