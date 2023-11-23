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إقتصاد

كم تراجعت صادرات فلسطين؟

Lebanon 24
23-11-2023 | 07:36
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قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر أيلول من العام الجاري بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2 بالمئة مقارنة بشهر أيلول من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 125.9 مليون دولار.
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وأضاف الإحصاء في بيان، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر أيلول من العام الجاري بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول العام الجاري، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 9.8 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات خلال شهر أيلول العام الجاري بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5 بالمئة مقارنة بشهر أيلول من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 677 مليون دولار. (سكاي نيوز)

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