أميركا تعلن إسقاط طائرات دون طيار للحوثيين

أسقت سفينة "يو إس إس توماس هودنر" الأميركية عدة طائرات دون طيار أطلقها الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وفقاً لما أعلنته القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية عبر منصة "إكس": "في صباح يوم الخميس، أسقطت السفينة الأميركية يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات دون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

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وأضافت: "تم إسقاط الطائرات بينما كانت السفينة الحربية تقوم بدورية في البحر الأحمر". وتابعت: "لم تتعرض السفينة وطاقمها لأي ضرر أو إصابة".

وفي وقت سابق، نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية صورا ومشاهد لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك رداً على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وأعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، أن القوات البحرية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة، مشيراً إلى أنه "سيتم استهداف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تلك التي تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاصاً إسرائيليين".

وحذر السفن العابرة في البحر الأحمر ألا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وعدم إطفاء أجهزة التعارف.

وفي 20 من تشرين الثاني سيطر الحوثيون خلال عملية إنزال جوي على السفينة «Galaxy Leader»، في البحر الأحمر، المملوكة لتاجر إسرائيلي.

ونشر الحوثيون مقطع الفيديو ظهر فيه عدد من المقاتلين يترجلون على سطح السفينة، بعد عملية إنزال ناجحة استُخدمت خلالها طائرة حربية ترفع العلمين اليمني والفلسطيني، وبعد السيطرة على السفينة وطاقمها ورفع العلمين اليمني والفلسطيني عليها، تم اقتيادها ومن حولها مجموعة من القوارب الصغيرة، إلى الساحل اليمني.







