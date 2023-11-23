"واشنطن بوست": رغم صمت المدافع... خوف من أن الأسوأ لم يأت بعد في غزة



Advertisement

وأضافت الصحيفة أن حصيلة ضحايا الحرب الدائرة الآن وخيمة بالفعل، فقد استشهد فيها أكثر من 11100 شخص، وجُرح 28 ألفا في القطاع المحاصر الذي نزح منه 1.7 مليون شخص من أصل 2.3 مليون هم تعداد سكانه.



ووفقا للأمم المتحدة، فقد تعرض ما يقرب من نصف المنازل في غزة إلى الدمار، أو أصابتها أضرار.



ونقلت الصحيفة عن مواطن فلسطيني يدعى رائد لافي، كان يعيش مع ابنتيه في منطقة ساحلية في مدينة غزة قبل أن يفر من القصف الإسرائيلي قبل 6 أسابيع، ويسكن الآن في شقة ضيقة على بعد 20 ميلا من ذلك المكان، قوله إنه تلقى أخيرا صورة لمنزله هذا الأسبوع، وقد دُمر.



ومع أنه أعرب عن سعادته بالهدنة، فإنه قال، إن "هناك تفاصيل في هذا الاتفاق غير مقنعة". ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ صحيفة "واشنطن بوست"، قالت إنّ الأنباء التي تُفيد بأنّ دوي المدافع قد تصمت في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ولو لمدة 4 أيام، قوبلت بارتياح وإرهاق مشوب بخوف من أن الأسوأ لم يأت بعد.وأضافت الصحيفة أن حصيلة ضحايا الحرب الدائرة الآن وخيمة بالفعل، فقد استشهد فيها أكثر من 11100 شخص، وجُرح 28 ألفا في القطاع المحاصر الذي نزح منه 1.7 مليون شخص من أصل 2.3 مليون هم تعداد سكانه.ووفقا للأمم المتحدة، فقد تعرض ما يقرب من نصف المنازل في غزة إلى الدمار، أو أصابتها أضرار.ونقلت الصحيفة عن مواطن فلسطيني يدعى رائد لافي، كان يعيش مع ابنتيه في منطقة ساحلية في مدينة غزة قبل أن يفر من القصف الإسرائيلي قبل 6 أسابيع، ويسكن الآن في شقة ضيقة على بعد 20 ميلا من ذلك المكان، قوله إنه تلقى أخيرا صورة لمنزله هذا الأسبوع، وقد دُمر.ومع أنه أعرب عن سعادته بالهدنة، فإنه قال، إن "هناك تفاصيل في هذا الاتفاق غير مقنعة".

وتعتقد صحيفة "واشنطن بوست" أن 4 أيام غير كافية للنبش في أنقاض منزله، هذا إذا كان بمقدوره الوصول إليه أصلا. ثم إن الوقت ليس كافيا أيضا لإقناع ابنتيه بأنهما الآن في مأمن.



وتمضي الصحيفة إلى القول، إنه على الرغم من أن هذا التوقف قوبل بالترحيب، غير أنه ليس كافيا، وهو ما رددته منظمات إغاثة كبرى أمس الأربعاء.



ونقلت عن بيان صادر من الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، أن "الشتاء على الأبواب، وستكون كارثة إذا اشتعل الصراع مجددا". (الجزيرة)