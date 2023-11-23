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عربي-دولي

أمرٌ غير متوقّع... ماذا عثرت الشرطة الإسرائيليّة تحت أنقاض مقرٍ لها؟

Lebanon 24
23-11-2023 | 08:44
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن العثور على جثة مقاتل فلسطيني تحت أنقاض مقر للشرطة في سديروت، بعد أكثر من شهر على الاشتباكات التي دارت في المنطقة.

وأفادت الشرطة في بيان لها بأنه أثناء قيام مقاول البلدية بترميم شبكة الصرف الصحي القريبة من مركز الشرطة، تم العثور على الجثة. (روسيا اليوم)
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