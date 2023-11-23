هل ستعدل إسرائيل عن فكرة تهجير الفلسطينيين.. مسؤول مصري يكشف التفاصيل

كشف السفير المصري السابق لدى تل أبيب عن نية إسرائيل حيال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى شبه جزيرة سيناء، إذا كانت صحية أم لا.

وأكد سفير مصر السابق لدى تل أبيب حازم خيرت أن إسرائيل ستعدل عن فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، حتى لا تفقد السلام الذي تقيمه مع مصر.

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كلام خيرت جاء خلال تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط وقال: "إسرائيل أدركت أن مصر، قيادة وشعباً، تقف بالمرصاد في وجه هذا المخطط"، وأضاف: "هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى أمام مجلس الشعب ، إذ حذر من أن محاولات التهجير مرفوضة قطعًا ، وأن تصدير الأزمة لمصر والمساس بأمنها القومي خط أحمر غير قابل للنقاش".

وتوقع السفير حازم خيرت أن تشهد المرحلة المقبلة تحديات كبيرة في ظل تصريحات الحكومة الإسرائيلية ولاسيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول استمرار الحرب حتى القضاء على حركة حماس وإعادة كل المختطفين وخلق واقع جديد في قطاع غزة.

وأضاف أن "مصر لم تدخر مسعاً للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، ومستمرة في جهودها المكثفة التي لم تنقطع منذ نحو خمسة أسابيع حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية اللاانسانية نهائياً ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأردف أن "نجاح مصر في الوساطة يرجع إلى قدرتها على التواصل مع كل من حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، وعلاقتها المتوازنة مع كافة الأطراف، بالإضافة إلى خبرتها الطويلة في هذا الملف وفي التعامل مع الجانبين".

السفير السابق خيرت أكد ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على الدول الغربية لإجبار إسرائيلي على وقف الحرب، لاسيما في ضوء خروج شعوب العالم الحر إلى الشوارع والميادين لاستهجان سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل، بجانب ذبح المدنيين الأبرياء لاسيما الأطفال.

ومنذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول واشتداد القصف الإسرائيلي الذي خلف إلى اليوم حوالي 15 ألف شهيد في قطاع غزة، كشفت وثائق بريطانية، عن وضع إسرائيل خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء.







