الموعد تحدّد... متى ستبدأ الهدنة في غزة؟

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قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.واكد أنه تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم من الأسرى، مضيفا أنه سيتم "تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة والتي تضم 13 من النساء والأطفال".واوضح أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام.وأكد انه سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين غدا في الساعة السابعة صباحا في حين سيتم اطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين في الساعة الرابعة عصرا.وقال أنه سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى في قطاع غزة خلال فترة 4 أيام الهدنة.وقال: "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم"، مضيفا أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءا من عملية تسليم الأسرى. (روسيا اليوم)