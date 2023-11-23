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عربي-دولي

قائد انقلاب النيجر يجري أول زيارة خارجية

Lebanon 24
23-11-2023 | 10:10
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وصل قائد النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى باماكو ومن المقرر أن يلتقي نظيره رئيس المجلس العسكري المالي في أول زيارة دولية له منذ الانقلاب في نيامي، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
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وسرعان ما أبدت مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات خلال عامي 2020 و2022، تضامنهما مع جنرالات نيامي بعد استيلائهم على السلطة نهاية تموز الفائت.
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