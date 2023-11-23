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عربي-دولي

حادث أمنيّ يهزّ إيرلندا... طعن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وحالة بعضهم خطيرة

Lebanon 24
23-11-2023 | 10:49
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نُقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال على الأقل إلى المستشفى، عقب حادثة طعن مفترضة في وسط دبلن في ايرلندا.
     
وذكرت هيئة الإذاعة الإيرلندية "آر تي إي"، أن الشرطة تسعى لتحديد ملابسات الحادثة، لكنها لا تشتبه بدافع إرهابي للهجوم الذي أصيبت فيه فتاة وامرأة "بجروح خطيرة".
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