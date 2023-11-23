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عربي-دولي

قطرة في محيط.. هدنة الـ4 أيام في غزة "غير كافية"

Lebanon 24
23-11-2023 | 11:26
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إعتبرت منظمات حقوقية إن أرساء هدنة لأربعة أيام بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" أمر "غير كاف" لإدخال المساعدة المطلوبة إلى قطاع غزة، داعية إلى وقف لإطلاق النار.


وخلال مؤتمر عبر الفيديو شاركت فيه منظمات "هانديكاب إنترناشونال" و"أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" و"أطباء العالم" و"سيف ذي تشيلدرن"، قال بول أوبراين المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة إنه "أمر غير كاف، وهو بالتأكيد غير كاف على صعيد حقوق الإنسان".
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بدورها، قالت المسؤولة في "هانديكاب إنترناشونال" دانيلا زيزي "في 4 أيام، لا يمكننا توفير الغذاء لمليوني شخص، والرعاية لمليوني شخص"، معربة عن اعتقادها أنّ هذا سيكون "قطرة في محيط".


وفي بيان منفصل رحبت منظمة "أنقذوا الطفولة" (save the children) بالأنباء عن التوقف المؤقت للقتال، والاتفاق بشأن إطلاق سراح أسرى بينهم أطفال ونساء. لكنها شددت على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى، وخاصة الأطفال، الذين تحمي القوانين الدولية حقوقهم، "من دون قيد أو شرط".


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