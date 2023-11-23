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إسرائيل تتجه لفرض عقوبات على صحيفة "هآرتس"

Lebanon 24
23-11-2023 | 11:50
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 قال مكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي في بيان، إنه "قدّم اقتراحًا إلى الحكومة لوقف نشر الإعلانات الحكومية في  صحيفة "هآرتس" العبرية ووقف الاشتراكات فيها".

 

وبرّر قارعي القرار بما أسماه "النشر المستمر للدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد دولة إسرائيل أثناء الحرب، في صحيفة هآرتس".

 

وتابع أنه "قدّم للحكومة اقتراحًا لاتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة صحيفة هآرتس، بما في ذلك وقف الإعلانات ورسوم الاشتراك لجميع مستخدمي الدولة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام الشاباك، والوزارات، وأي شركة حكومية".

 

 ووجّه الوزير الإسرائيلي الاتهام للصحيفة بـ "الدعاية في خدمة العدو وتقديم رواية أعدائنا، مع تقديم الأكاذيب، واستخدام المصطلحات المناهضة للصهيونية والمعادية لإسرائيل وتبرير العدو".

 

وبخلاف الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى، فإن الصحيفة تنتقد ممارسات الجيش الإسرائيلي، كما أنها بشكل عام، تتخذ موقفًا معارضا للاحتلال الإسرائيلي ومؤيدا للسلام مع الفلسطينيين.
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المصدر: وكالات

 

 

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