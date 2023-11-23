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عربي-دولي

عشية الهدنة.. ماذا قال أبو عبيدة في أجدد تسجيل مصوّر له؟

Lebanon 24
23-11-2023 | 12:01
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أشار الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" اليوم الخميس الى أن القسام دمرت 335 آلية عسكرية واستهدفنا عشرات الجنود آخرها كمائن التوام والرنتيسي وبيت حانون.


وقال أبو عبيدة في تسجيل مصورّ مساء اليوم: "في اليوم 48 من معكرة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الغاشم"، مضيفاً: "استهدفنا 33 آلية اسرائيلية في آخر 72 ساعة".
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وتابع: "مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو".


وقال أبو عبيدة: "أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى"، وأضاف: "استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد".


وتابع: "مجاهدونا متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية"، مؤكداً أن "العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية".


وقال أبو عبيدة أيضاً: "جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان".


واشار الى ان "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا".


قال أبو عبيدة: "نحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو".

كما دعا لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة.
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