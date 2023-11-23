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عربي-دولي
السيسي يعلن انطلاق قافلة ضخمة نحو فلسطين.. ويتحدث عن معبر رفح
Lebanon 24
23-11-2023
|
12:30
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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن معبر رفح لم يغلق أبدا، وإن مصر حريصة منذ أول يوم على رفض ومجابهة أي محاولات لمنع إدخال المساعدات.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمه له في مؤتمر "كتف في كتف" باستاد القاهرة: أشكر كل الحاضرين في مبادرة "كتف في كتف".
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وتابع الرئيس السيسي: عايزين ندخل أكبر حجم من المساعدات لأن هناك 2.3 مليون مواطن تحت الحصار وخلال الأيام القادمة سنستمر في دعمنا ومساندة الشعب الفلسطيني، واللي فات كوم واللي جاي كوم تاني.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر "تحيا مصر .. استجابة شعب" لدعم الشعب الفلسطيني: "على بركة الله.. على بركة الله.. قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين لقطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن.. شكرا جزيلا".
وأضاف الرئيس السيسي: "كل الضغط اللي كان موجود والحصار، كنا حريصين من أول يوم على إن دة نرفضه ونجابهه، احنا بنتكلم عن دولة، بتتعامل في إطار قواعد قانون دولي، وإجراءات تهدف إلا عدم إشعال الموضوع المشتعل". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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