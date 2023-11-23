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مجزرة جديدة في جباليا.. العدو يقصف مدرسة تابعة للأونروا

Lebanon 24
23-11-2023 | 12:41
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أفادت قناة "الأقصى" الفضائية بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا.



وذكرت القناة أن "العدو يرتكب مجزرة بحق النازحين بعد قصفه مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد 13 شخص حتى اللحظة وإصابة 60 آخرين".
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