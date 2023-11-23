حصيلة جديدة لعدد ضحايا القصف على غزة

أعلنت حكومة حركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 من تشرين الاول، ليصل إلى 14854 شخصا.





وأوضحت أن "من بين القتلى 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص".