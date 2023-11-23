20
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حصيلة جديدة لعدد ضحايا القصف على غزة
Lebanon 24
23-11-2023
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حكومة حركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 من تشرين الاول، ليصل إلى 14854 شخصا.
وأوضحت أن "من بين القتلى 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب" نقلا عن مصدر فلسطيني: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
Lebanon 24
"أ.ف.ب" نقلا عن مصدر فلسطيني: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
23/11/2023 21:15:12
23/11/2023 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي في الجنوب قبل هدنة غزة وموقف تحذيري لافت لوزير خارجية ايران
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي في الجنوب قبل هدنة غزة وموقف تحذيري لافت لوزير خارجية ايران
23/11/2023 21:15:12
23/11/2023 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني: لتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومن ثم الانتقال إلى البحث في حلّ سلميّ مُستدام
Lebanon 24
ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني: لتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومن ثم الانتقال إلى البحث في حلّ سلميّ مُستدام
23/11/2023 21:15:12
23/11/2023 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة اسرائيلية استهدفت منزلا وسط غزة.. وعشرات الشهداء
Lebanon 24
غارة اسرائيلية استهدفت منزلا وسط غزة.. وعشرات الشهداء
23/11/2023 21:15:12
23/11/2023 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة
اسرائيل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
Lebanon 24
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
02:45 | 2023-11-23
23/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
16:44 | 2023-11-22
22/11/2023 04:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
23:04 | 2023-11-22
22/11/2023 11:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
05:00 | 2023-11-23
23/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. تفاصيله مهمّة جداً وما أعلنه بارز!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. تفاصيله مهمّة جداً وما أعلنه بارز!
15:38 | 2023-11-22
22/11/2023 03:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:05 | 2023-11-23
زيارات أوروبية ومساعدات دفاعية.. هل عاد انتباه الغرب إلى أوكرانيا مجدداً؟
14:05 | 2023-11-23
إسرائيل تعلن تسلم قائمة أولية بأسماء الرهائن وتتواصل مع عائلاتهم
14:00 | 2023-11-23
مبيعات ماكدونلدز انخفضت إلى النصف بعد المقاطعة في هذا البلد.. إليكم التفاصيل
14:00 | 2023-11-23
صحيفة أميركيّة تتحدّث عن 5 ملاحظات تتعلّق بالهدنة في غزة... ما هي؟
13:58 | 2023-11-23
"غازبروم" تخطط لخفض استثماراتها مع تراجع صادرات الغاز
13:30 | 2023-11-23
ترامب: تأخر صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل يعكس تراجع مكانة أميركا في العالم
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
23/11/2023 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
23/11/2023 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
23/11/2023 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24