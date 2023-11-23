Advertisement

عربي-دولي

حصيلة جديدة لعدد ضحايا القصف على غزة

Lebanon 24
23-11-2023 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1133717-638363675570603421.jpg
Doc-P-1133717-638363675570603421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت حكومة حركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 من تشرين الاول، ليصل إلى 14854 شخصا.


وأوضحت أن "من بين القتلى 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب" نقلا عن مصدر فلسطيني: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
lebanon 24
23/11/2023 21:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي في الجنوب قبل هدنة غزة وموقف تحذيري لافت لوزير خارجية ايران
lebanon 24
23/11/2023 21:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني: لتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومن ثم الانتقال إلى البحث في حلّ سلميّ مُستدام
lebanon 24
23/11/2023 21:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة اسرائيلية استهدفت منزلا وسط غزة.. وعشرات الشهداء
lebanon 24
23/11/2023 21:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24

غزة

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:05 | 2023-11-23
14:05 | 2023-11-23
14:00 | 2023-11-23
14:00 | 2023-11-23
13:58 | 2023-11-23
13:30 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24