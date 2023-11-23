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إسرائيل تعلن تسلم قائمة أولية بأسماء الرهائن وتتواصل مع عائلاتهم

Lebanon 24
23-11-2023 | 14:05
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بعد الإعلان عن أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح غد الجمعة، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم، عن استلام قائمة أولية بأسماء المختطفين وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.

 
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وقال مكتب بنيامين نتنياهو باللغة العربية إن "إسرائيل تؤكد على أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة، وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين".

 

وستبدأ هدنة إنسانية في غزّة صباح الجمعة على أن تليها عملية الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى حركة حماس بعد ساعات.

 
المصدر: العربية

 

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