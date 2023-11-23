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إقتصاد

"غازبروم" تخطط لخفض استثماراتها مع تراجع صادرات الغاز

Lebanon 24
23-11-2023 | 13:58
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أشارت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الخميس الى أنها تعتزم خفض الإنفاق الاستثماري بمقدار الخمس العام المقبل وسط تراجع صادرات الغاز إلى أوروبا وأعباء ضريبية.



وقالت الشركة إن انفاقها الاستثماري على مشاريع الطاقة والبنية التحتية العام المقبل سيتم خفضه بنحو 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 1,57 تريليون روبل (17,8 مليار دولار).
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وأضافت في بيان "الخطة المالية المعتمدة ستضمن تغطية غازبروم لالتزاماتها بالكامل دون عجز".

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