20
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"غازبروم" تخطط لخفض استثماراتها مع تراجع صادرات الغاز
Lebanon 24
23-11-2023
|
13:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الخميس الى أنها تعتزم خفض الإنفاق الاستثماري بمقدار الخمس العام المقبل وسط تراجع صادرات الغاز إلى أوروبا وأعباء ضريبية.
وقالت الشركة إن انفاقها الاستثماري على مشاريع الطاقة والبنية التحتية العام المقبل سيتم خفضه بنحو 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 1,57 تريليون روبل (17,8 مليار دولار).
Advertisement
وأضافت في بيان "الخطة المالية المعتمدة ستضمن تغطية غازبروم لالتزاماتها بالكامل دون عجز".
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
Lebanon 24
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
02:45 | 2023-11-23
23/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
16:44 | 2023-11-22
22/11/2023 04:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
23:04 | 2023-11-22
22/11/2023 11:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
05:00 | 2023-11-23
23/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتداء خطير.. 4 شهداء في قصف إسرائيليّ يطالُ الجنوب مساءً!
Lebanon 24
إعتداء خطير.. 4 شهداء في قصف إسرائيليّ يطالُ الجنوب مساءً!
16:41 | 2023-11-22
22/11/2023 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2023-11-23
هل تستفيد قناة السويس من تأثر قناة بنما بالجفاف؟
16:05 | 2023-11-23
عباس يبحث مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا آخر تطورات في غزة
16:00 | 2023-11-23
منذ العام 2008... تعرفوا إلى تاريخ الهدن بين "حماس" وإسرائيل
15:44 | 2023-11-23
بالعبرية.. خامنئي يعلّق على القصف الإسرائيلي
15:30 | 2023-11-23
قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتواجد في أي نقطة يهدد بها العدو شرف وكرامة المسلمين
15:15 | 2023-11-23
الجهاد الإسلامي: ثمن مختلف ستدفعه إسرائيل مقابل أسراها العسكريين في القطاع
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
23/11/2023 23:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
23/11/2023 23:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
23/11/2023 23:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24