قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتواجد في أي نقطة يهدد بها العدو شرف وكرامة المسلمين

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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم الخميس أن "الحرس الثوري والتعبئة سيتواجدان في أي نقطة يهدد بها العدو شرف وكرامة المسلمين".وخلال زيارته محافظة يزد، قال اللواء حسين سلامي: "إن التعبئة هي الضامن لكرامة وشرف المسلمين في كل أنحاء العالم"، لافتا إلى دور الحرس الثوري الإيراني بالقول: "بالإضافة إلى أن حرس الثورة الإسلامية ملزم بقطع الطريق على أعداء الله والنظام الاسلامي، سواء في البحر أو البر أو الجو، فإن له مسؤولية أخرى هي مساندة أجهزة الدولة في إحباط الحرب الناعمة المعقدة جدا والشاملة للعدو".وأردف: "أي نقطة يريد العدو فيها تهديد شرف وكرامة المسلمين، سيتواجد الحرس الثوري الإيراني والتعبئة (البسيج) فيها ويلاحقون الأعداء ويجعلون الميدان الذي يريدون فيه بسط هيمنتهم غير آمن وضيقاً، وهذه حقيقة يظهر اليوم جزء منها في الفضاء الإلكتروني".وأضاف اللواء سلامي: "العدو يريد استبدال النقاء الأخلاقي لمجتمعنا وبراءة شبابنا بمظاهر شيطانية لآمالهم، والحرس الثوري هنا أيضا يؤدي مسؤوليته في هذا المجال".