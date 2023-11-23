أوكرانيا تعلن مقتل 5 أشخاص في ضربات روسية

أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم، مقتل خمسة أشخاص على الأقل في عمليات قصف روسية على جنوب أوكرانيا وشرقها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم على تشيرنوبايفكا في منطقة خيرسون بجنوب البلاد الخميس.

ونشر صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لمبنى مدمر وبركة من الدماء قال إنها التقطت في أعقاب القصف.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو إن خمسة آخرين أصيبوا ودمر 60 مبنى.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أنه يحاول دحر القوات الروسية عن ضفاف نهر دنيبرو، وهو خط المواجهة الفعلي في منطقة خيرسون، لحماية البلدات الأوكرانية من نيران المدفعية الروسية.

وقال حاكم منطقة دونيتسك (شرق) إيغور موروز اليوم، إن شخصين آخرين قتلا جراء قصف على المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

المصدر: الشرق الأوسط