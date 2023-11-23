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عربي-دولي

كم أفواه وزَج بالسجن..جاسوس إسرائيلي سابق يعلق على اتفاقية الهدنة

Lebanon 24
23-11-2023 | 14:51
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قال الجاسوس الإسرائيلي السابق، الشهير، جوناثان بولارد، إنه كان ينبغي على إسرائيل إسكات عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بل حتى سجن بعضهم، من أجل تجنب الضغط الشعبي الداعي إلى التوصل إلى اتفاق مع الحركة.
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بولارد، البالغ من العمر 69 عاما، قضى عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

واتُهم جوناثان ببيع أسرار عسكرية لإسرائيل إبان عمله كمحلل استخبارات مدني تابع للبحرية الأميركية في ثمانينيات القرن الماضي.

وجرى اعتقاله عام 1985 بعد محاولات باءت بالفشل للحصول على حق اللجوء في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بحيث أقر بأنه مذنب.

وأطلق سراحه عام 2015، بشرط البقاء تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. واستقبل بهدها في إسرائيل استقبال الأبطال، لدى وصوله في كانون الأول 2020.

ماذا قال جوناثان بولارد؟
بثت "القناة 14" الإسرائيلية مقطعا لبولارد وهو يدلي برأيه بشأن ملف الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم السابع من تشرين الأول.

وذكر الجاسوس الإسرائيلي السابق انه أول ما كان ينبغي للحكومة أن تفعله عندما أعلنت الحرب هو إعلان حالة الطوارئ الوطنية وإخبار جميع عائلات الرهائن: "إما أن تغلقوا أفواهكم أو سنغلقها لكم. لن تتدخلوا في إدارة هذه الحرب ولن يتم استخدامكم من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اليساريين".

وانتقد بولارد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموافقته على صفقة الرهائن هذا الأسبوع، حيث قال إنه لن يصوت مرة أخرى لحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، الذي صوت لصالح الاتفاق، داعيا إلى الاستمرار في الحرب من دون أي صفقة، وحتى على حساب قتل العديد من الرهائن الإسرائيليين.
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