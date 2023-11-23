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عربي-دولي

بالعبرية.. خامنئي يعلّق على القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
23-11-2023 | 15:44
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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم أن القصف الإسرائيلي لن يعوض "الهزيمة الساحقة" التي منيت بها إسرائيل في 7 تشرين الاول.



وكتب خامنئي على حسابه الرسمي في منصة "إكس"  بالعبرية: "لن يعوض هذا القصف الهزيمة الساحقة التي مني بها الكيان الاسرائيلي، فهذا القصف سيقصر عمره، ولن يبقى الحرمان والفظائع دون رد".
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