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محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل

Lebanon 24
23-11-2023 | 16:59
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أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن محامين أتراكاً سيقدمون نحو 3 آلاف شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، متهمين إسرائيل بارتكاب جرائم في غزة.

ونقلت قناة "خبر غلوبال" التركية عن نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أوزلم زنغين، قولها: "تحدثت للتو مع زملائي عبر الهاتف، وإن مجموعة من محامينا الذين يبلغ عددهم 13 أو 14 محاميا... موجودة الآن في لاهاي مع نحو 3 آلاف شكوى من 13 دولة، موجهة للمحكمة الجنائية الدولية".
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وأضافت أن "التحضير لتقديم الوثائق الخاصة بما أرتكب في فلسطين للمحكمة في لاهاي قد أنجز، وسيتم رفع الشكوى خلال أسبوع".

وكان المسؤول في حزب العدالة والتنمية، متين كولونك، واثنان من المحامين قد وجهوا طلبا إلى النيابة العامة في إسطنبول حول رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتهمه الجانب التركي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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